Почему мировых звезд пригласили в Шеки? Отвечает Фарид Гаибов
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие в церемонии открытия Объединенных соревнований по шести видам гимнастики, посвященных 20-летию реструктуризации Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
После своего выступления министр поделился своими впечатлениями с журналистами.
«Собрались в честь 20-летия возрождения Федерации гимнастики Азербайджана в прекрасном Олимпийском спорткомплексе в Шеки, которому, кстати, тоже в этом году исполняется 20 лет, - говорит Фарид Гаибов. – Как я уже говорил, у нас в этом году много юбилейных дат – 50 лет дзюдо в Азербайджане, 30-летие Национального Олимпийского комитета и 25 лет, как им руководит президент страны Ильхам Алиев.
Если мы обернемся и посмотрим на наши достижения, то увидим, какой большой объем работы был выполнен за этот период времени. Азербайджан принимает крупнейшие соревнования, такие как Европейские игры, Исламиада, «Формула-1» и другие.
20 лет назад Федерацию гимнастики Азербайджана возглавила Мехрибан Алиева. За эти годы мы добились очень больших успехов. Выросло целое поколение спортсменов. У нас есть сборные по девяти гимнастическим дисциплинам, и все эти виды развиваются. Построена Национальная гимнастическая арена, где тренируются наши команды и проводятся различные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Европы.
И я рад, что вся спортивная общественность Азербайджана приехала в Шеки, чтобы отпраздновать вместе с Федерацией гимнастики ее знаменательную дату».
В гала-концерте, прошедшем после церемонии открытия, приняли участие звезды мировой гимнастики.
«Вы знаете, что известные британские гимнастки азербайджанского происхождения Джессика и Дженнифер Гадировы никогда не были в нашей стране. Мы решили их пригласить, чтобы они увидели свою историческую Родину. Джессика недавно стала чемпионкой мира.
Помимо них, в Шеки приехал турок Ферхат Арыджан – тоже известный гимнаст, избранный в Европе спортсменом года. Также к нам прибыла команда акробатов из Израиля. Это – сильнейшие акробаты мира. Нельзя также не отметить итальянскую «художницу» Милену Балдассарри.
Думаю, что Федерация пригласила именитых спортсменов, чтобы их воочию увидела шекинская публика. Ведь в Баку регулярно проводятся международные соревнования, поэтому столичные зрители знакомы с этими спортсменами. А вот для Шеки приезд звезд в новинку. Неудивительно, что в Олимпийский спорткомплекс съехались любители гимнастики как из самого Шеки, так и из близлежащих районов. И получился замечательный праздник с заполненными полностью трибунами. Это то, чего мы так хотим.
И в дальнейшем планируется проведение мероприятий в регионах. Мы регулярно проводим встречи с федерациями и просим их как можно чаще проводить соревнования в регионах для развития того или иного вида спорта».