После своего выступления министр поделился своими впечатлениями с журналистами.

«Собрались в честь 20-летия возрождения Федерации гимнастики Азербайджана в прекрасном Олимпийском спорткомплексе в Шеки, которому, кстати, тоже в этом году исполняется 20 лет, - говорит Фарид Гаибов. – Как я уже говорил, у нас в этом году много юбилейных дат – 50 лет дзюдо в Азербайджане, 30-летие Национального Олимпийского комитета и 25 лет, как им руководит президент страны Ильхам Алиев.

Если мы обернемся и посмотрим на наши достижения, то увидим, какой большой объем работы был выполнен за этот период времени. Азербайджан принимает крупнейшие соревнования, такие как Европейские игры, Исламиада, «Формула-1» и другие.

20 лет назад Федерацию гимнастики Азербайджана возглавила Мехрибан Алиева. За эти годы мы добились очень больших успехов. Выросло целое поколение спортсменов. У нас есть сборные по девяти гимнастическим дисциплинам, и все эти виды развиваются. Построена Национальная гимнастическая арена, где тренируются наши команды и проводятся различные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Европы.

И я рад, что вся спортивная общественность Азербайджана приехала в Шеки, чтобы отпраздновать вместе с Федерацией гимнастики ее знаменательную дату».