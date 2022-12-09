Россия обещает США «правовые последствия»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил США и другие страны в помощи Украине при наведении оружия и пообещал «правовые последствия», пишут российские СМИ.

По его словам, американцы участвуют в работе HIMARS, а наведение на цель производится с помощью американских военных спутников. Кроме того, российский дипломат утверждает, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы беспилотниками с использованием американских спутниковых данных.

Небензя заявил, что Москве точно известно о помощи американских специалистов Украине по работе установок HIMARS.

«Модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», – добавил Небензя на заседании ООН, которое было созвано по инициативе Москвы.

Постпред РФ при ООН заявил, что Россия «внимательно фиксирует все подобные действия США и их союзников. «Они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», – обещает господин Небензя.