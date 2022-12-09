Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 04:14

Как утверждают сотрудники британской газеты The Guardian, которые провели в Иране специальное журналистское расследование, службы правопорядка Исламской Республики, дабы посеять страх и панику в рядах протестующих, намеренно стреляют в лица, грудь и гениталии молодых женщин, выходящих на демонстрации протеста. По словам иранских медиков, которые, опасаясь репрессий, разговаривали с британскими журналистами на условиях анонимности, силовики из «Басидж», КСИР и полиции используют при подавлении демонстраций ружья, заряженные крупной дробью, из которых они стреляют в половые органы, грудь, бедра, лица и гениталии протестующих женщин. Врачи, которые тайно оказывали демонстранткам медицинскую помощь, рассказали журналистам, что впервые сталкиваются со столь иезуитской практикой. По их словам, мужчины-демонстранты поступают в больницы, в основном, с ранениями ног, спин и ягодиц. Из чего врачи делают вывод, что карательные структуры ИРИ стремятся не просто изувечить, но и обезобразить молодых иранок, осмелившихся выступить против режима аятолл.

Врачи показали журналистам массу фото и документальных свидетельств изувеченных участниц демонстраций. Врач из центральной клиники Исфахана рассказал, что силовики преследуют мужчин и женщин по-разному, поскольку «они сознательно хотят уничтожить красоту и привлекательность этих женщин». «Я лично оказывал помощь двадцатилетней пациентке, которую во время разгона демонстрации окружили несколько охранников и дважды зарядом дроби выстрелили по её половым органам, - сказал врач. – Еще десять дробинок застряли во внутренней части бедра этой девушки. Восемь из них мне удалось извлечь, однако две дробинки застряли между уретрой и входом во влагалище. Возник серьезный риск вагинальной инфекции, и я попросила пациентку обратиться к доверенному гинекологу. Но женщины с такими ранениями, как правило, стыдятся ходить в больницу, поэтому многие лечатся дома, а это очень опасно». Врачи также представили британским журналистам рентгеновское снимки черепа одной из раненых женщин, на котором отчетливо видны следы от выстрелов крупной дробью. Отметим в этой связи, что при насильственном разгоне демонстраций все до одного международные нормы запрещают стрельбу по жизненно важным органам людей. Врач из расположенного неподалеку от Тегерана города Каредж сообщил, что силы безопасности «стреляют в лица и половые органы миловидных женщин, поскольку, являясь людьми неполноценными, они пытаются таким образом избавиться от собственных сексуальных комплексов, причиняя молодым девушкам физическую боль и моральные страдания».

Как утверждают иранские правозащитники, столь уродливое гендерное насилие – обычное явление для режима мулл, который с первых дней прихода к власти в Иране характеризуется своей не только тиранической, но и откровенно женоненавистнической политикой. Британские журналисты сообщили также, огнестрельные ранения получили сотни иранских врачей, протестовавших 26 октября перед зданием медицинского совета Ирана в Тегеране. Одним из случаев, получивших широкую известность, стало нападение на Гезаль Ранджкеш, студентку из портового города Бендер-Аббас, которой силовики выстрелом дробью повредили правый глаз. В своем профиле в Instagram девушка написала, что в нее стреляли, когда она возвращалась с работы. «Последнее, что я видела правым глазом, была улыбка человека, который целился в меня из винтовки», - написала Гезаль Ранджкеш. В связи с массовыми случаями ослеплений протестующих силами правопорядка (у врачей есть свидетельства по более тысячи случаев повреждений глаз демонстрантов, нанесенных огнестрельным оружием), более 400 иранских офтальмологов обратились с письмом к генеральному секретарю общества офтальмологов Ирана Махмуду Джаббарванда.

«Зная, что при тяжелых травмах демонстрантам требуется медицинская помощь, - пишет The Guardian, - власти начали устанавливать пункты наблюдений непосредственно в больницах. Врач из больницы в Ширазе сообщил, что в конце прошлого месяца возле отделения неотложной офтальмологии разместили нового охранника. «Он контролировал всех, кто входил и выходил из отделения неотложной офтальмологии, и каждый раз просил показать наши удостоверения личности и бирки, - сообщил врач. – Позже количество охранников возросло, поскольку число протестующих с травмами глаз стало резко увеличиваться». Тем временем, источники haqqın.az в Иране сообщают, что, несмотря на зверства силовиков, акции протеста не прекращаются. Манифестации под лозунгами «Смерть диктатору», «Свобода», «Нет исламскому режиму», «Это будет последний год детоубийцы Хаменеи» прошли в двенадцати районах Тегерана, в Карадже, Исфахане, Реште, Бушехре, Мешхеде, Иламе... В Занджане, Хамадане, Исфахане, Мешхеде, Араке и других городах произошли ожесточенные стычки протестующих с силовиками. Силы «Басидж», получившие информацию о том, что штаб-квартира протестующих находится в одном из корпусов университета Амир Кабир, заблокировали все входы в это учебное заведение и, заодно, и в другие вузы.