МИД России анонсировал вторую встречу в формате «3+3»

Второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания «3+3». Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы», - сказал он, добавив, что встреча может состояться в Грузии.

По его словам, Россия убеждена в востребованности региональной платформы в интересах расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами.