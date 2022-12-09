В визите участвуют представители около 70 посольств и более 10 международных организаций, расположенных в Баку и Анкаре - послы, руководящие лица и другие дипломаты, военные атташе, а также представители соответствующих государственных структур Турции. В Международном аэропорту Зангилан приземлились самолеты, перевозившие в общей сложности около 150 участников визита из Баку и Анкары.

10 декабря начался визит в Зангилан и Губадлы представителей дипломатического корпуса, действующего в Турции и аккредитованного в Азербайджане, в том числе послов зарубежных стран, военных атташе и представителей международных организаций, сотрудников некоторых турецких государственных структур.

Сообщается, что дипломаты вылетели самолетом из Анкары в Зангилан. Для них определен маршрут, который пройдет, в том числе, по территории Губадлы.

В рамках визита, намеченного на один день, иностранным гостям на месте будет представлена информация о горьких последствиях проводимой Арменией оккупационной политики против Азербайджана, о преступлениях против человечества, совершенных армянскими вандалами против азербайджанского народа и государства, а также о победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, фундаментальных строительных работах, проводимых на деоккупированных территориях.

Напомним, что первый подобный визит состоялся 26 августа этого года, гости впервые посетили Карабах, в том числе Физули и Шушу.

В рамках этого визита 27 августа в Шуше иностранные дипломаты приняли участие в конференции, посвященной работам по восстановлению и реконструкции и планам на освобожденных от оккупации территориях, операциям по разминированию и использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также общим возможностям международного сотрудничества.