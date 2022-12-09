США дали Украине «зеленый свет» на использование дронов по территории России

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским в России, в частности, в Крыму». Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», - заявил собеседник издания в американском оборонном ведомстве.

По его словам, это единственное ограничение, но оно подразумевает, что «целями не должны становиться российские семьи и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно».

«Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», - добавил источник.