C целью восстановления стабильного энергоснабжения пострадавших от войны территорий Украины Азербайджан направил Киеву очередную партию гуманитарной помощи, состоящую из основного электрооборудования, сообщили в МИД Азербайджана.

Караван из грузовых автомобилей с 45 силовыми трансформаторами и первой партией из 50 генераторов, поставляемых ОАО «Азерэнержи», сегодня отправился в путь территории энергоузла «Гобу» с участием посла Украины в Баку и представителей ОАО.

С целью полной доставки гуманитарного груза на общую сумму около 1 миллиона 422 тысяч манатов в ближайшие дни планируется отправка второго грузового автомобильного каравана.

Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном в связи с кризисом в Украине, уже приближается к 30 миллионам манатов, отметили в МИД. Кроме того, в течение последних 6 месяцев различные организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины.