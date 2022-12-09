Япония хочет разместить гиперзвуковые ракеты на границе с Россией

Минобороны Японии рассматривает возможность размещения планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо (граничит с Сахалином и Курилами), сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей ведомства.

Для этого в составе Сухопутных сил самообороны страны планируется к 2026 году создать два новых подразделения, которые будут управлять этим оружием.