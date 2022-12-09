Володин потребовал репараций от Германии и Франции

Спикер Госдумы Володин потребовал от Германии и Франции репарации жителям Донбасса после заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее.

«После признания Ангелы Меркель Берлин и Париж несут моральную и материальную ответственность за происходящее в Украине. Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало», - заявил Володин.