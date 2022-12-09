Анкара ожидает от Москвы выполнения договоренностей

Анкара вновь довела до сведения официальной Москвы необходимость выполнения положений договоренностей по Сирии, в том числе по вопросу вывода боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК) из отдельных сирийских районов, говорится в сообщении МИД Турции по итогам очередного раунда турецко-российских консультаций в Стамбуле с участием делегаций во главе с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

В рамках консультаций подчеркнута значимость продолжения действия зернового соглашения, что позволило поставить на мировые рынки через Черное море более 13 млн тонн агропродукции, а также отмечена необходимость облегчения процедур, связанных с экспортом российского зерна и удобрений.

Турецкая сторона выступила за скорейшее прекращение войны в Украине, что возможно путем справедливого и долгосрочного урегулирования путем возобновления переговоров. Подчеркнута готовность Анкары к посильной поддержке шагов сторон в данном направлении.

В вопросе ситуации в Сирии Анкара подчеркнула решимость продолжения борьбы с террористами РКК и сирийским ответвлением организации (YPG/PYD), что «является угрозой не только для территориальной целостности Сирии, но и национальной безопасности Турции». В данном контексте турецкая сторона довела до сведения российской делегации необходимость выполнения пунктов договоренностей по Сирии от октября 2019 года.