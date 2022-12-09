Назван объем поставленного в Европу азербайджанского газа

С начала коммерческой эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP) 31 декабря 2020 года по сегодняшний день по нему транспортировано 18,5 млрд кубометров газа, из которых почти 16 млрд кубометров приходится на Италию, сообщил итальянской прессе гендиректор консорциума TAP AG Лука Шиппати (Luca Schieppati).

«Только в 2022 году по TAP планируется транспортировать в Италию почти 10 млрд кубометров газа, что на 3 млрд кубометров больше, чем в 2021 году», - сказал Л. Шиппати.

По его словам, в последние несколько месяцев на приемный терминал Мелендуньо в Апулии ежедневно поступает по 25-28 млн кубометров газа, в результате чего Азербайджан стал после Алжира вторым основным поставщиком газа в Италию.