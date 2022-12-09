Россия предлагает всяческое содействие Баку и Еревану
Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил российским СМИ директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
«Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России. Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений», - сказал Гончар.