Клаар: ЕС работает над созданием доверия между Баку и Ереваном

Европейский союз тесно сотрудничает с Арменией и Азербайджаном и желает достижения стабильного мира в регионе, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар во время панельной дискуссии на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

«Несмотря на то, что в настоящее время появилась возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в результате этого 30-летнего конфликта доверие между сторонами исчезло, и для его формирования требуется время. ЕС широко и активно работает над созданием доверия между сторонами», - сказал он.