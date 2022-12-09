Отправь другу подарок от Nar!

Теперь абоненты Nar могут отправлять мегабайты интернета в подарок своим близким. В рамках акции «Отправь подарок от Nar другу» у всех абонентов Nar есть возможность порадовать своих близких, отправив 100 МБ интернета в подарок. Воспользоваться этой кампанией и приятно удивить своих друзей можно абсолютно бесплатно.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно отправить номер друга, которому вы хотите послать подарок, на номер 760 по SMS или набрать *760#номер#YES. Срок использования подаренных мегабайт составляет 5 дней. Отметим, что абонент может отправить подарок только один раз за период акции, но количество подарков, которые можно приобрести, не ограничено. Кампания активна до 12 декабря 23:59.

Ознакомиться с текущими кампаниями Nar, который всегда радует своих абонентов проектами, основанными на стратегии клиентоориентированности, можно здесь.

Nar предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, Nar предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.