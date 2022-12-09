Жаля Агазаде, собкор 12:42

Удручающее сочетание активности и одновременно бездеятельности органов местного самоуправления в Азербайджане – объект давней и жесткой критики. Несмотря на то, что муниципалитеты в нашей стране реальных полномочий не имеют, они тем не менее собирают с населения определенные налоги. В результате вопрос о том, на что расходуются эти средства, по-прежнему является не только открытым, но и весьма актуальным – особой активностью в решении насущных проблем граждан наши муниципалитеты не отличаются, а население, в свою очередь, не горит желанием платить непонятно за что…

Согласно поправкам, внесенным законодателями в Налоговый кодекс в 2015 году, муниципалитеты имеют право взимать налог за недвижимое имущество. Имеется в виду налог за квартиру, площадь которой превышает 30 квадратных метров. Расчет суммы налога дифференцирован в зависимости от района, на территории которого находится объект недвижимости. В случае неуплаты на сумму долга начисляется пеня в размере 0,1 процента. В результате ближе к концу каждого календарного года муниципальные служащие стучатся в двери владельцев недвижимости и приносят им уведомления о сумме налогов, которую они должны заплатить. За неуплату гражданам грозят судом, а сама задолженность может изыматься принудительно, например, удерживаться с зарплатных карт. Одним из наиболее частых предметов споров представителей муниципалитетов с владельцами недвижимости является требование уплаты налога на дома или квартиры, у которых нет документов. Речь идет о жилье, которое в основном регистрируется на окраинах городов. По мнению муниципалитетов, даже несмотря на то, что объекты «нахалстроя» не вписаны в кадастры муниципалитетов и по законам налогообложению не подлежат, их обитатели все равно должны платить за электричество, газ и воду. И они платят. И вот тут-то возникает тот самый принципиальный вопрос: коль скоро речь идет о жилье, которое не значится ни в одном документе муниципалитета, на что и по какой статье расхода тратятся средства, собранные с граждан?

Чтобы рядовой налогоплательщик мог получить ответ на этот вопрос, мы связались с муниципалитетами нескольких районов Баку. В налоговом отделе Сабаильского муниципалитета было заявлено, что интересующая нас информация считается конфиденциальной. «Муниципалитет составляет полугодовые и годовые отчеты, так что при желании каждый гражданин может ознакомиться с ними в Интернете», - сообщил один из сотрудников. А вот сотрудник Ясамальского муниципалитета, которого наш вопрос привел в агрессивное состояние, заявил, что работа муниципалитета по сбору налогов находится «перед глазами», необходимая информация «доводится до соответствующих мест», да и вообще рядовые граждане не имеют права требовать подробные объяснения. Мол, у муниципалитета есть сайт, на котором размещена вся информация о проделанной работе, его и читайте. Примерно такой же ответ, правда, в более сдержанной форме, мы получили и в Бинагадинском муниципалитете. После того, как мы последовали совету и ознакомились с содержанием интернет-сайтов муниципалитетов, то пришли к выводу, что содержащаяся на них информация достаточно скудна. В частности, на сайте Ясамальского муниципалитета есть немало новостей о посадке деревьев, газификации, посещении семей шехидов и укладке асфальта на дороге. Но ни слова о конкретных средствах, потраченных на эти работы, в них не было. Не говоря уже о том, что сайты Сабаильского и Бинагадинского районов не работают вообще.

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев считает, что отчеты муниципалитетов должны иметь общедоступный характер и предоставляться в ответ на запрос любого налогоплательщика. «Муниципалитеты должны отчитываться перед гражданами, - подчеркнул Гулиев. – Сведения о том, на что потрачены средства, собранные с населения в качестве налогов, не могут считаться конфиденциальными». «Муниципалитеты обязаны отчитываться перед гражданами, - также считает муниципальный эксперт Вугар Тофиглы, являющийся председателем общественного объединения «Содействие муниципальной деятельности». – У них есть веб-сайты, отчеты размещаются там и доступны для всех. К примеру, на нашем сайте публикуются квартальные, полугодовые и годовые отчеты муниципалитетов». По мнению эксперта Эльнура Фарзалиева, муниципалитет имеет право взимать налог на имущество только с квартир или домов, которые находятся в частной собственности. «Если проанализировать мировой опыт, то в Европе, или, например, в соседней Турции, все управление территорий находится в ведении муниципалитета, - отметил Фарзалиев. – То есть все проблемы, которые волнуют граждан, в том числе имущественные или земельные вопросы, решает данная структура. Именно благодаря эффективности и авторитету мэрий европейцы и турки своевременно платят налоги».