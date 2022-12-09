Туркменистан создает себе отдельный интернет

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании комиссии по разработке концепции формирования национальной цифровой сети, не связанной с интернетом, пишут туркменские СМИ.

В соответствии с этим утвержден состав комиссии, которая должна будет принимать системные меры, направленные на создание автономной национальной цифровой сети.

В рамках развития цифровых технологий в Туркменистане активно идет разработка отечественных приложений, сайтов и платформ, предназначенных для работы и отдыха.