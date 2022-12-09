Азербайджан начинает мониторинг в зоне временной дислокации российских миротворцев

Азербайджан начинает предварительный мониторинг в связи с незаконной эксплуатацией залежей полезных ископаемых на территории Карабаха, где временно размещен российский миротворческий контингент, говорится в совместном заявлении Миэкономики и Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно итогам переговоров с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря сотрудники Минэкономики и Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики и ЗАО AzerGold начинают предварительный мониторинг по расследованию фактов незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

В ходе мониторинга предусмотрены осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудных и железистых медно-молибденовых месторождений Гызылбулаг и мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.