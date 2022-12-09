Число трудовых контрактов в Азербайджане достигло нового пика

Согласно данным Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, на 1 декабря в стране зарегистрировано 1.741.468 трудовых договоров, что на 339.553 больше по сравнению с показателем на начало 2019 года. В ненефтяном секторе этот показатель на 1 декабря текущего года вырос на 287.572 единицы, достигнув 827.494 договоров. То есть примерно 84% прироста связано с деятельностью компаний, не задействованных в нефтяном секторе.

Стимулирующая налоговая политика в нашей стране привела к значительным изменениям на рынке труда и способствует заметному развитию сферы предпринимательства. Более трех лет в Азербайджане применяется новый подход в отношении налогоплательщиков: годами игравшие по разные стороны поля предприниматели и правительство теперь весьма слаженно выступают в одной команде. Подобная политика поощрения позволила также значительно увеличить налоговые поступления, число заключенных трудовых договоров повысило степень прозрачности в этой области.

Почему эти цифры так важны? «Обеление» зарплатного фонда, увеличение числа заключенных между работодателем и работником трудовых договоров - для простых налогоплательщиков за этими понятиями скрываются весьма позитивные изменения. Официальное оформление на работу означает, что сотрудник или сотрудница юридически защищены: их не могут неправомерно уволить, не откажут в материнском отпуске или, например, в выплате компенсации при травме на производстве.

«Белая» зарплата — это еще и возможность получить при необходимости кредит, в том числе ипотечный, или достойную пенсию на старости лет.

Важность этих процессов хорошо понимает и бизнес. Именно благодаря стимулирующим мерам между правительством и предпринимателями сформировались доверительные отношения. В результате на 1 декабря в стране значительно выросло число активных плательщиков НДС - на 13,2% по сравнению с началом года, до 39.257 единиц. Отметим, что подобная позитивная динамика наблюдается уже на протяжении нескольких последних лет.

Не отстают по темпам роста микро- и индивидуальные предприниматели. По данным Государственного комитета по статистике, на 1 октября в стране зарегистрированы 149.048 микро- и 1.214.567 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в этих сегментах составил 9% и 6,3% соответственно.

Микробизнес, к которым относится и большинство индивидуальных предпринимателей, могут рассчитывать на 75-процентную скидку при уплате подоходного налога. Они освобождены от уплаты налога на имущество. Предприниматели, занимающиеся инновационной деятельностью, могут получить сертификат «Стартап», который на 3 года освобождает их от уплаты налога на прибыль или подоходного налога. Кроме того, официально работающий бизнес может претендовать на льготные кредиты Фонда развития предпринимательства или Агентства аграрного кредитования и развития по ставке 5-12%. Подобные меры позволяют бизнесу осознать: платить налоги выгоднее, чем уклоняться от них.