Палата представителей США не приняла антиазербайджанские поправки

Палата представителей Конгресса США не приняла антиазербайджанские поправки, предложенные проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год.

За закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который включает оборонный бюджет в размере 858 млрд долларов, проголосовали 350 человек.

Против документа проголосовали проармянские конгрессмены - демократы Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, Джуди Чу и республиканец Гас Билиракис.

Две поправки к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год были предложены проармянскими конгрессменами от Демократической партии Робертом Менендесом и Алексом Падиллой, а 5 поправок - Джеки Шпейером, Фрэнком Пеллоном, Адамом Шиффом и Тони Карденасом. Поправки №682 и №724 содержали запрет на помощь США Азербайджану.