Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:38

В конце ноября - еще до введения ограничений на морские перевозки российской нефти - Турция объявила, что проходящие по ее проливам танкеры (и не только с российской нефтью) должны будут иметь письма от страховых компаний, гарантирующие страховое сопровождение перевозимых по турецким водам грузов. Это произошло в связи с решением ЕС, G7 и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если она была куплена по цене не выше 60 долларов за баррель. На тот момент турецкое заявление не вызвало особой реакции на нефтяном рынке. Но сразу же после 5 декабря, когда ограничения вступили в силу, едва ли не вся западная пресса стала обвинять Анкару в излишней бюрократической волоките, которая привела к огромной пробке из танкеров у входа в проливы Босфор и Дарданеллы. Западные официальные лица также возложили на турецкие власти ответственность за образование очереди из 20 танкеров (а по некоторым данным – 25), которые перевозили, главным образом, нефть из Казахстана. Им вторили и многие российские эксперты.

Согласно заявлениям обвинивших Турцию лиц, у Анкары нет причин сомневаться в статусе страхования судов. Согласно их мнению, задержки с поставками нефти являются результатом нового правила, введенного турецким правительством, а не следствием установления потолка цен. Дошло до того, что замминистра финансов США Уолли Адейемо в назидательной форме заявил заместителю главы турецкого МИД Седату Оналу, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок прочих судов, проходящих через турецкие территориальные воды. Иными словами, западная сторона попыталась все свести к тому, что именно Анкара виновна в создавшейся ситуации. Но трудно поверить, чтобы турецкие власти умышленно решили причинить ущерб нефтяникам из Казахстана. Об этом вскоре и заявил председатель правления АО «НК «КазМунайГаз»» Магзум Мирзагалиев. По его словам, только 8 танкеров из 21 задержанного в Турции имеют отношение к Казахстану. И добавил, что задержки в настоящее время составляют порядка 6 суток при нормальном для декабря сроке прохождения через Босфор до 14 суток. Так что пребывание танкеров с казахстанской нефтью в турецких проливах не привело к убыткам для Астаны.

Согласитесь, заявление Мирзагалиева мало соответствует тому, что во вторник сообщило агентство Bloomberg. А оно заявило, что Турция после вступления в силу потолка цен на российскую нефть не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы по крайней мере 20 танкеров, которые везут в общей сложности около 18 млн баррелей нефти. И все эти танкеры, кроме одного, перевозят нефть из Казахстана, хотя и вышли они из российских портов. Турция же, опасаясь выступить в качестве нарушителя санкционной политики Запада, будто бы потребовала от всех перевозчиков предоставления новых писем о страховании грузов. Страховщики, в свою очередь, ответили, что на данный момент не могут предоставить таких документов. Потолок цен не распространяется на нефть из Казахстана, однако, как предположило Bloomberg, Анкара предпочитает проявить излишнюю осторожность, поскольку танкеры следуют из российских портов. И словно отрезвляющий душ на этом фоне прозвучало сообщение Минтранса Турции, который в категоричной форме опроверг сообщения о возникновении крупных заторов у входа в пролив Босфор. «Возле Босфора находятся не 100 танкеров, как утверждает ряд зарубежных СМИ, а 15, при этом 11 из них направляются в страны Евросоюза», – отметило Главное управление по морским делам Министерства транспорта Турции. Более того, Генеральное управление мореходства Турции в четверг обвинило европейские страховые компании в том, что они отказались предоставить письма о страховании танкеров для прохода через морские проливы, тем самым создав повод для возможного затора, хотя еще 1 декабря турецкие власти ввели дополнительное требование о предоставлении письма от страховой компании, подтверждающего предоставление судам страховых гарантий. Согласно этому требованию, танкерам, не предоставившим письмо P&I, запрещалось проходить через Босфор и Дарданеллы. Это сообщение было опубликовано в СМИ Турции и других стран, а эксперты уже успели подвергнуть его всестороннему анализу.