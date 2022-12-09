Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года, сообщили в оборонном ведомстве.

Выступившие на заседании заместители министра подчеркнули, что особое внимание уделяется вопросам развития и совершенствования Сухопутных войск, Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.

Затем была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах, а также на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента.

Были проанализированы итоги совместных азербайджано-турецких учений, проведенных в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенным между Азербайджаном и Турцией.

Доведя до внимания участников коллегии задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией на 2023 год, министр поручил уделить особое внимание уровню профессионализма личного состава, боевой готовности войск, повышению боевой подготовки, в том числе интенсивности учений и полевых занятий.

Были даны соответствующие поручения по дальнейшему усилению постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе.

Была подчеркнута важность неукоснительного соблюдения правил пожарной и иной безопасности при несении боевого дежурства и в повседневной службе, особого внимания к дальнейшему укреплению идеологического и морально-психологического обеспечения личного состава.