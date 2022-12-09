Глава «Газпрома» назвал главный итог визита в Турцию

Вопрос создания газового хаба в Турции получил дальнейшее развитие в ходе визита делегации «Газпрома» в Турцию, заявил глава правления концерна Алексей Миллер.

Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, он сказал: «Конечно же, это газовый хаб».

Как сообщалось, в пятницу состоялся рабочий визит делегации «Газпрома» в Турцию. В рамках визита в Стамбуле прошла встреча Миллера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море.