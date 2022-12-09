Посол ЕС поделился кадрами из Агалы: Впечатляющее развитие! ФОТО
Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поделился в своем твиттере впечатлениями от посещения села Агалы Зангиланского района.
«В Агали спустя шесть месяцев. Впечатляющее развитие! Встретил друга, который живет здесь, господина Мохаббата Самедова, он и его семья устроили здесь счастливую жизнь как первая семья, вернувшаяся сюда. Пожелал господину Самедову и его семье всяческого счастья и процветания!», - написал Михалко.