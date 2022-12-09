Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:20

Представители возглавляемой США международной коалиции встретились в городе Камышлы с командующим подразделениями «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абди, призвав его «сохранять спокойствие и дождаться оглашения результатов президентских выборов в Турции, намеченных на 2023 год». По сообщениям источников в регионе, проамериканская коалиция гарантировала Мазлуму Абди, что после выборов в Турции будет дан «зеленый свет», который позволит провозгласить на севере Сирии курдскую автономию.

Сообщается, что такую же гарантию Мазлум Абди получил и от командующего российскими войсками в Сирии генерал-полковника Александра Чайко. Согласно информации от источников в Дамаске, Чайко заявил, что Россия продолжит усилия, направленные на предотвращение новой наземной операции Турции на севере Сирии. Как уже сообщалось, Анкара не только требует, чтобы подразделения «Сирийских демократических сил», состоящие в основном из боевиков РПК/ОНС, были выведены из районов Манбидж, Тель-Рифат и Кобани, но и назвала представителям США и России конкретные сроки выполнения своих условий. Если же курды откажутся отступить и не покинут эти районы на расстояние 30 километров от границ Турции, Анкара начнет наземную операцию.

На основании требований Турции представители США и России провели отдельные встречи с лидером «Сирийских демократических сил». Параллельно серию переговоров с представителями Турции провел спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев. Как сообщают неназванные российские дипломаты, Москва согласна с выводом курдов из районов Манбидж, Тель-Рифат и Кобани, но при этом настаивает, чтобы позиции курдов в этих регионах заняла регулярная армия Сирии. Известно также, что на данный момент курды категорически отказываются выполнять требования Турции.