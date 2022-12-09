Американцы просят курдов дождаться президентских выборов в Турции... и создать автономию о развитии ситуации
Представители возглавляемой США международной коалиции встретились в городе Камышлы с командующим подразделениями «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абди, призвав его «сохранять спокойствие и дождаться оглашения результатов президентских выборов в Турции, намеченных на 2023 год».
По сообщениям источников в регионе, проамериканская коалиция гарантировала Мазлуму Абди, что после выборов в Турции будет дан «зеленый свет», который позволит провозгласить на севере Сирии курдскую автономию.
Сообщается, что такую же гарантию Мазлум Абди получил и от командующего российскими войсками в Сирии генерал-полковника Александра Чайко. Согласно информации от источников в Дамаске, Чайко заявил, что Россия продолжит усилия, направленные на предотвращение новой наземной операции Турции на севере Сирии.
Как уже сообщалось, Анкара не только требует, чтобы подразделения «Сирийских демократических сил», состоящие в основном из боевиков РПК/ОНС, были выведены из районов Манбидж, Тель-Рифат и Кобани, но и назвала представителям США и России конкретные сроки выполнения своих условий. Если же курды откажутся отступить и не покинут эти районы на расстояние 30 километров от границ Турции, Анкара начнет наземную операцию.
На основании требований Турции представители США и России провели отдельные встречи с лидером «Сирийских демократических сил». Параллельно серию переговоров с представителями Турции провел спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев.
Как сообщают неназванные российские дипломаты, Москва согласна с выводом курдов из районов Манбидж, Тель-Рифат и Кобани, но при этом настаивает, чтобы позиции курдов в этих регионах заняла регулярная армия Сирии.
Известно также, что на данный момент курды категорически отказываются выполнять требования Турции.
В статье, опубликованной в англоязычной газете Asharq Al-Awsat, Роберт Форд, который был последним послом США в Сирии, пишет о том, что в обозримом будущем нормализация отношений между Турцией и Сирией невозможна. По словам высокопоставленного американского дипломата, позиции Анкары и Дамаска сходятся пока только по одному вопросу – обе стороны решительно против провозглашения курдской автономии на севере Сирии.
Ранее сирийские источники сообщали, что Башар Асад не готов к личной встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По мнению сирийского президента, такая встреча, открывающая определенные перспективы для последовательной нормализации турецко-сирийских отношений, выгодна только Эрдогану, поскольку может в преддверии предстоящих выборов повысить его политический рейтинг.