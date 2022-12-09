Работы по проекту «Поддержка занятости в Азербайджане» идут полным ходом. Реализуется он Всемирным банком в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения.

На встрече с миссией по проекту глава Минтруда Сахиль Бабаев отметил его важность в расширении программы самозанятости. Было подчеркнуто, что проект, охватывающий 2020-2025 годы, направлен на поддержку создания малых семейных хозяйств для 22 тысяч безработных в рамках программы самозанятости, а также совершенствования служб и программ занятости.

Отмечалось, что бизнес-тренингами в рамках проекта уже охватили около 8 тысяч человек. Из них более 700 – члены семей шехидов и участники войны. Также в этих тренингах приняли участие более 2400 женщин.

В рамках проекта 5042 человека уже получили активы в соответствии с выбранными бизнес-планами. Для них созданы малые предприятия в сфере производства и услуг. Этот процесс все еще продолжается. Не забывают и молодежь: более 2100 молодых людей были вовлечены в проектное обучение.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в вышеупомянутых областях и будущей совместной работе.