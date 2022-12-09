Захарова «призвала Берлин к ответу»

Власти Германии после пресечения попытки государственного переворота в стране должны ответить на вопрос, почему Берлин «поддерживал госпереворот в Украине», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Захват конституционных органов власти, к которым относятся парламент, суды, территориальные и национальные органы исполнительной власти, ультраправыми радикалами - это попытка переворота или нет? Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d' tat (государственный переворот) можно говорить сейчас с этими... «рейхсбюргерами»? Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить», - написала Захарова.