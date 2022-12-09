Рамиль Алиев, собкор 15:52

В Стамбуле состоялась встреча по подготовке к Форуму азербайджанских ученых мира. Как сообщает haqqin.az, в своем выступлении председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнул значимость мероприятия и напомнил рекомендацию президента Ильхама Алиева консолидировать азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Он подчеркнул, что именно после этой рекомендации состоялись обсуждения, связанные с проведением встреч азербайджанских ученых, использованием их потенциала в интересах Азербайджана.

Ф.Мурадов особо отметил необходимость мобилизации усилий для активизации борьбы за права жителей Южного Азербайджана. К мероприятию с участием 20 ученых из 14 стран (Tурции, США, Франции, Канады, Германии, Австрии, Казахстана, Кыргызстана, России, Грузии, Южной Кореи, Эстонии, Швеции, Египта) подключились в онлайн-формате азербайджанские ученые из четырех стран (Китая, Японии, Омана и Саудовской Аравии). На заседании выступили заместитель председателя правления Федерации турецко-азербайджанских обществ Парвиз Мамедзаде, член Совета Академии наук Турции, ректор Университета Сабахаттин Заим проф. доктор Ахмет Джеват Аджар, руководитель Агентства по гарантии качества в сфере образования Улькер Саттарова.

А профессор Мюнхенского центра имени Гельмгольца (Институт вычислительной биологии), первый азербайджанский ученый, получивший премию Гумбольдта, заслуженный деятель науки Азербайджана Масуд Эфендиев, коснувшись значения встречи, зачитал поздравительное послание лауреата Нобелевской премии, заведующего кафедрой химии Даны и Дэвида Дорнсайф Университета Южной Калифорнии, известного американского и израильского ученого Арье Варшела (Arieh Warshel), адресованное участникам мероприятия. Aрье Варшел пожелал успехов участникам Стамбульской встречи, назвал проведение предстоящего в следующем году форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, важной инициативой, и особо отметил, что принял приглашение на Форум азербайджанских ученых мира. Бывший президент Университета Ватерлоо канадской провинции Онтарио, профессор по механической инженерии Феридун Хамдуллахпур выступил с презентацией на тему «Треугольник Наука/искусство-Общество-Экономика в стремительно меняющемся мире».