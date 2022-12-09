Клаар: Турция многое может предложить для азербайджано-армянского урегулирования

Турция может многое предложить для поддержки всеобъемлющего урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в своем Twitter после визита в Турцию.

Он также поблагодарил за приглашение к участию в Международном форуме TRT: «Спасибо TRT World Forum 22 за приглашение. Высоко ценю возможность обмена мнениями с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу», - отмечается в публикации.