Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве продолжает выполнение возложенных на него задач.

Так, специалистами агентства был выявлен факт проведения незаконных строительных работ на земельном участке на территории Пираллахинского района города Баку под названием «Гышлаг», не предназначенном для строительных целей, а также без соответствующих разрешительных документов.

В результате соответствующих мер, предпринятых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС, незаконные строительные работы были предотвращены, а строящийся объект снесен.