Армянские СМИ: Папикян пытается заручиться поддержкой Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в настоящее время собирает компромат на министра обороны страны Сурена Папикяна, чтобы уволить его в удобный момент, пишут армянские СМИ.

«В эти дни циркулирует информация о том, что в Министерстве обороны Армении проводятся детальные проверки, в том числе со стороны Службы госнадзора. Проверки в государственных ведомствах, конечно, не новость. Однако нынешние проверки, в первую очередь, преследуют цель, собрать компроматы против министра обороны Сурена Папикяна, чтобы Никол Пашинян смог нажать «на спусковой крючок», и в дальнейшем в любой удобный момент освободить Папикяна от должности министра. Все это прекрасно понимает Папикян, который начал свою «игру». Он отправился в Москву, рассчитывая заручиться поддержкой своего коллеги Сергея Шойгу», - говорится в публикации.