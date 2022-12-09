Нобелевскую премию мира получили россияне, белорусы и украинцы

В субботу в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, говорится в информации на сайте Нобелевского фонда.

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в субботу. Церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила золотую медаль и диплом белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра «Мемориал», ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук.

Лауреаты удостоены награды за «представление гражданского общества в своих странах».