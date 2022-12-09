В Армении анонсировали скорый запуск воздушных грузоперевозок с Турцией
Имеется большая вероятность того, что Армения и Турция вскоре начнут прямые воздушные грузоперевозки, сообщил армянским СМИ спецпосланник Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.
«Недавно на техническом совещании, состоявшемся в начале ноября, была обсуждена и реализация этого соглашения, и, да, имеется большая вероятность того, что оно будет очень скоро реализовано. Я воздержусь от указания конкретных дат, но вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, очень высока», - сказал Рубинян.