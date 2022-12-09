В Украине раскритиковали Папу Римского
Если Ватикан хочет сыграть определенную роль в случае мирных переговоров, то он должен быть готов называть вещи своими именами и возложить всю ответственность прямо на Россию за разжигание войны против Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения с журналистами National Catholic Reporter, ACI Stampa, ANSA, La Croix и Vatican News.
Кулеба призвал Папу Римского называть вещи своими именами и не быть нейтральным в публичных комментариях, поскольку украинская сторона не принимает такую риторику.
«Папа Франциск не может одновременно призывать правительства как России, так и Украины прекратить войну, поскольку создается впечатление, что обе стороны несут часть ответственности. Когда вы говорите: «Я призываю президента Путина прекратить войну», это вполне логично, потому что президент Путин начал войну, и это то, что вы его призываете сделать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент «не открыт к мирным предложениям» и что его якобы нужно для этого призвать, что просто не соответствует действительности», - отметил Кулеба.