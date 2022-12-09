Япония будет использовать председательство в G7 для антироссийских мер

Япония в качестве председателя «Группы семи» (G7) будет продвигать санкции в отношении России, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Мы намерены энергично продвигать санкции против России, помощь Украине и сотрудничество с соседними странами во взаимодействии с членами «семерки».

Кисида также заявил, что в ходе дискуссий как единственный представитель Азии в «Группе семи» намерен подчеркнуть, что «безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы».

Япония ранее ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В частности, были заморожены активы ряда банков и введены экспортные ограничения. Также Токио ввел санкции в отношении 900 человек и более 50 организаций.