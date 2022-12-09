ФИФА откроет дело в отношении Федерации футбола Аргентины

ФИФА приняла решение начать разбирательство в отношении Федерации футбола Аргентины после четвертьфинального матча ЧМ-2022, в котором аргентинцы обыграли сборную Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти), об этом сообщает Mundo Deportivo.

Во время матча произошли такие инциденты, как попадание полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса мячом в скамейку запасных сборной Нидерландов и празднование игроков сборной Аргентины после победы — Паредес и Николас Отаменди, предположительно, неподобающе вели себя в отношении соперников из нидерландской команды.

Также футболисты аргентинской команды критически высказались в адрес главного арбитра матча испанца Матеу Лаоса. Помимо этого, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пожаловался на испанского арбитра.

Утверждается, что ФИФА вынесет вердикт по делу в ближайшее время.