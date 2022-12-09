Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:46

Как уже сообщалось, полиция Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще четырех человек в связи с расследованием по делу о коррупции в отношении Государства Катар, принимающего в данный момент чемпионат мира по футболу. Еву Кайли, представителя греческих социалистов и вице-президента Европарламента, арестовали спустя несколько часов после того, как четверо других подозреваемых были задержаны для допроса и дали показания. Как сообщил источник, близко знакомый с ситуацией, все четверо арестованных были либо гражданами Италии, либо прибыли из этой страны.

После сообщений об аресте Кайли Никос Андрулакис, лидер греческих социалистов (ПАСОК), написал на своей странице в Twitter, что евродепутат исключена из рядов партии. Как пишут европейские СМИ, в ноябре нынешнего года незадолго до начала чемпионата мира по футболу 44-летняя Ева Кайли, популярная в прошлом греческая телеведущая, а ныне один из четырнадцати вице-президентов Европейского парламента, встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль Марри. Подчеркивается, что эта встреча имела коррупционный характер. Отмечается также, что имена депутатов Европарламента уже не в первый раз фигурируют в делах о коррупции и противозаконном лоббировании политических и финансовых интересов разных стран. По сообщениям источников в Брюсселе, арестованная для допроса Ева Кайли была не только замешана в коррупции, связанной с подготовкой и проведением в Катаре чемпионата мира по футболу, но и некоторое время назад была уличена в обслуживании интересов армянского лобби в Европарламенте.

Так, 19 ноября прошлого года группой депутатов Европарламента было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в «совершении агрессии против Армении». В частности, в заявлении утверждалось, что 16 ноября 2021 года вооруженные силы Азербайджана в ходе наступления вдоль восточной границы Армении нарушили территориальную целостность этой страны. Авторы заявления призвали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, использовать все рычаги «для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении». Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте, тесно связанной с «Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию» (ААФЖД) – крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.