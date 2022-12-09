Сербы на севере Косова и Метохии начали сооружать баррикады после задержания на КПП «Ярине» экс-полицейского Деяна Пантича, пишет газета «Вечерне новости».

Сообщается, что в населенной сербами северной части края не работают интернет и мобильная связь. По данным издания, в крупных городах включены сирены, граждане собираются на улицах в Лепосавиче, Рударе, Србовице.

8 декабря вечером около 350 сотрудников спецподразделений полиции непризнанного Косова вторглись на север Косова и Метохии и зашли в город Косовска-Митровица. По Брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права входить в сербские районы без согласия сербских градоначальников.