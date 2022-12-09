Шольц назвал странными цели Путина на фоне потерь российской армии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует и дальше продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Bild.

По словам главы немецкого правительства, Путин вряд ли пойдет на уступки в войне против Украины, он намерен продолжать боевые действия.

«Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоеваниях… Он хочет силой отвоевать часть украинской территории», - заявил Шольц.

Канцлер считает, что такая позиция президента РФ является странной на фоне потерь в рядах российской армии.

«Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Может быть, 100 тысяч», - отметил канцлер.

Он добавил, что несмотря на различия во взглядах, переговоры с Путиным будут продолжаться и дальше.

Как утверждает издание, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем завершился взаимными обвинениями. Канцлер ФРГ осудил удары россиян по украинской инфраструктуре, а президент РФ - «деструктивную линию государств Запада, включая Германию».