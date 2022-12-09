Данилов: Украина готова бить по России, ни у кого спрашивать не будем

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевизионного агентства «НТА» заявил о готовности Киева бить по территории РФ в случае ударов по Украине.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», - сказал Данилов в ответ на вопрос о реакции Украины в случае продолжения ударов по стране.

Секретарь СНБО при этом упомянул территории РФ, начиная от границ с Украиной и заканчивая Владивостоком.