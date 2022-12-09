Страх России потерять Армению растет. Москва теперь говорит об этом открыто главная тема

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Официальные представители российского МИД оказывают коллективное противостояние дипломатическим усилиям Запада, направленным на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Вслед за министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его пресс-секретарем Марией Захаровой директор Четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар также охарактеризовал процесс установления мира между этими двумя странами как часть плана США и Евросоюза по «выдавливанию России с Южного Кавказа».

По его словам, Москва фиксирует «настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы ее взаимодействия с Баку и Ереваном». «Сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе», - отметил дипломат.

Гончар рассказал о стратегии Запада и контрстратегии Москвы

Он добавил, что западные страны избегают даже упоминаний о России в позитивном ключе и «не признают значимости трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Россию беспокоит не только участие Запада в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. В Москве с тревогой наблюдают за уходом Армении из поля российского влияния, хотя Москва надеется и впредь решать все вопросы в открытом диалоге с Ереваном.

Российский дипломат сказал, что в последнее время «активизировались эмиссары из Брюсселя и Вашингтона, а вместе с ними и различные прозападные структуры, которые действуют вразрез с национальными интересами Армении, пытаясь настроить ее народ против российского населения и власти».

После Второй Карабахской войны Москва негативно относится ко всем инициативам Запада, направленным на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и достижению мира между двумя странами. Теперь же, когда активность Запада в регионе Южного Кавказа возросла на фоне войны в Украине и изоляции России от международного сообщества, в Москве во всеуслышание заговорили о западном вмешательстве как о факте, вызывающем большую тревогу.

Москва впервые заявила, что недовольна пражским форматом

На четырехсторонних переговорах, состоявшихся в Праге в начале октября, Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает, что Армения безоговорочно признает бывший Нагорно-Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. Завуалированные сообщения России о том, что данное соглашение «противоречит национальным интересам армянского народа», до адресатов не дошли. Антизападные и антиправительственные протесты в Ереване так и не начались; напротив, отказ ОДКБ поддержать Армению после столкновений, имевших место вдоль армяно-азербайджанской границы, усилил антироссийские настроения в армянском обществе.

Судя по всему, Россия позиционирует себя в качестве главного защитника национальных интересов Армении. Логичный вывод, вытекающий из этого, заключается в том, что власти Армении, расширяющие контакты с западными структурами и допускающие частое появление в Ереване эмиссаров Брюсселя и Вашингтона, идут наперекор национальным интересам собственной страны.

Москва постоянно пытается доказать Еревану, что прозападное правительство Никола Пашиняна предает армянские интересы, соглашаясь на «вашингтонский мирный план» и признавая территориальную целостность Азербайджана, а также углубляя отношения с Западом и ослабляя контакты с Россией. Иными словами, в Москве растет страх потерять Армению и регион в целом.

Звонит и Донфрид

Запад, несмотря на протесты российских официальных лиц, продолжает свои усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Накануне публикации интервью Дениса Гончара помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела очередной телефонный разговор с Баку и Ереваном.

На этом фоне Россия готова проводить более агрессивную политику, чтобы сохранить свои позиции как в регионе в целом, так и в «карабахском вопросе» в частности. Сначала МИД России выразил обеспокоенность попытками Запада привлечь Армению на свою сторону, а вскоре министр обороны Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой в рамках саммита министров обороны Шанхайской организации сотрудничества и стран СНГ, во время которой попытался убедить последнего в том, что Армения – главный союзник России в регионе.

Путин «не расслышал» Пашиняна

Как сообщалось ранее, в Бишкеке состоялась встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Евразийского союза. В той части встречи, которая была открыта для прессы, Пашинян пожаловался на «закрытие Лачинского коридора на несколько часов». Путин, в свою очередь, проигнорировал жалобу Пашиняна и вместо прямого ответа заговорил о том, насколько экономически важна Россия для Армении.

Также он напомнил о состоявшемся в конце ноября в Ереване саммите ОДКБ. Напомним, что, вопреки заявлениям Путина, на прошедшем в Ереване саммите ОДКБ Пашинян выступил с резкой критикой этой организации и отказался подписать итоговую декларацию саммита.