Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20:38

Официальные представители российского МИД оказывают коллективное противостояние дипломатическим усилиям Запада, направленным на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Вслед за министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его пресс-секретарем Марией Захаровой директор Четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар также охарактеризовал процесс установления мира между этими двумя странами как часть плана США и Евросоюза по «выдавливанию России с Южного Кавказа». По его словам, Москва фиксирует «настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы ее взаимодействия с Баку и Ереваном». «Сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе», - отметил дипломат.

Он добавил, что западные страны избегают даже упоминаний о России в позитивном ключе и «не признают значимости трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений». Россию беспокоит не только участие Запада в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. В Москве с тревогой наблюдают за уходом Армении из поля российского влияния, хотя Москва надеется и впредь решать все вопросы в открытом диалоге с Ереваном. Российский дипломат сказал, что в последнее время «активизировались эмиссары из Брюсселя и Вашингтона, а вместе с ними и различные прозападные структуры, которые действуют вразрез с национальными интересами Армении, пытаясь настроить ее народ против российского населения и власти». После Второй Карабахской войны Москва негативно относится ко всем инициативам Запада, направленным на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и достижению мира между двумя странами. Теперь же, когда активность Запада в регионе Южного Кавказа возросла на фоне войны в Украине и изоляции России от международного сообщества, в Москве во всеуслышание заговорили о западном вмешательстве как о факте, вызывающем большую тревогу.

На четырехсторонних переговорах, состоявшихся в Праге в начале октября, Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает, что Армения безоговорочно признает бывший Нагорно-Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. Завуалированные сообщения России о том, что данное соглашение «противоречит национальным интересам армянского народа», до адресатов не дошли. Антизападные и антиправительственные протесты в Ереване так и не начались; напротив, отказ ОДКБ поддержать Армению после столкновений, имевших место вдоль армяно-азербайджанской границы, усилил антироссийские настроения в армянском обществе. Судя по всему, Россия позиционирует себя в качестве главного защитника национальных интересов Армении. Логичный вывод, вытекающий из этого, заключается в том, что власти Армении, расширяющие контакты с западными структурами и допускающие частое появление в Ереване эмиссаров Брюсселя и Вашингтона, идут наперекор национальным интересам собственной страны. Москва постоянно пытается доказать Еревану, что прозападное правительство Никола Пашиняна предает армянские интересы, соглашаясь на «вашингтонский мирный план» и признавая территориальную целостность Азербайджана, а также углубляя отношения с Западом и ослабляя контакты с Россией. Иными словами, в Москве растет страх потерять Армению и регион в целом.

Запад, несмотря на протесты российских официальных лиц, продолжает свои усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Накануне публикации интервью Дениса Гончара помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела очередной телефонный разговор с Баку и Ереваном. На этом фоне Россия готова проводить более агрессивную политику, чтобы сохранить свои позиции как в регионе в целом, так и в «карабахском вопросе» в частности. Сначала МИД России выразил обеспокоенность попытками Запада привлечь Армению на свою сторону, а вскоре министр обороны Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой в рамках саммита министров обороны Шанхайской организации сотрудничества и стран СНГ, во время которой попытался убедить последнего в том, что Армения – главный союзник России в регионе.