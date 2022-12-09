Марокко побеждает Португалию, слезы Криштиану Роналду Впервые Африка в полуфинале чемпионатов мира!; ВИДЕО
На футбольном чемпионате мира в Катаре состоялся еще один четвертьфинальный матч.
Миллионы футбольных фанатов стали свидетелями еще одной сенсации. Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла Португалию. Единственный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.
Криштиану Роналду вновь остался вне стартового состава. Его выпустили на поле на 51-й минуте, но увядающая португальская звезда свою команду не спасла. После финального свистка Роналду покидал поле в слезах.
Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира!
В полуфинале Марокко сыграет с победителем пары Франция – Англия. Этот матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.
Первые два полуфиналиста определились вчера: Хорватия и Аргентина.