Миллионы футбольных фанатов стали свидетелями еще одной сенсации. Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла Португалию. Единственный гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

На футбольном чемпионате мира в Катаре состоялся еще один четвертьфинальный матч.

Криштиану Роналду вновь остался вне стартового состава. Его выпустили на поле на 51-й минуте, но увядающая португальская звезда свою команду не спасла. После финального свистка Роналду покидал поле в слезах.

Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира!

В полуфинале Марокко сыграет с победителем пары Франция – Англия. Этот матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

Первые два полуфиналиста определились вчера: Хорватия и Аргентина.