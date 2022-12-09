Германия вновь отказала Украине

Государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер заявил, что Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку они являются частью системы коллективной обороны НАТО. Его слова передает Rzeczpospolitej.

«Два дня назад мы договорились с Польшей о том, что направляем группу немецких военнослужащих для исследования места, где могут быть развернуты комплексы Patriot. Мы заботимся о защите безопасности Польши, поэтому предлагаем разместить системы Patriot на восточном фланге НАТО, — заявил Линднер.

Политик также подчеркнул, что Германия не готова говорить о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта с Россией, однако будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.