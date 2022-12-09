Обама в Хиросиме призвал уничтожить ядерное оружие
Экс-президент США Барак Обама на пресс-конференции Международной группы за мир без ядерного оружия в Хиросиме призвал полностью ликвидировать ядерное оружие ради будущих поколений.
«Ради наших потомков мы должны стремиться к миру, свободному от ядерного оружия», - приводит его слова агентство Kyodo.
Обама также сообщил, что никогда не забудет свой визит в Хиросиму в мае 2016 года: «Я никогда этого не забуду. Это был момент, который укрепил мою собственную приверженность уменьшению угрозы ядерного оружия во всем мире», - подчеркнул он.