Вучич хочет ввести в Косово сербские силы

Белград направит запрос командующему миссии НАТО на введение в Косово контингента сил безопасности Сербии, заявил президент страны Александар Вучич. Об этом сообщают сербские СМИ.

«Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН подтвердила, что согласованному числу сербских военнослужащих и полицейских будет разрешено вернуться в Республику Косово для выполнения своих функций. Но на сегодняшний день никаких обсуждений относительно возвращения сербской армии и полиции», - сказал Вучич.

Он указал, что «у него нет иллюзий и что он знает, что просьбу отклонят».