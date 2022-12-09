Эрдоган рассказал о мощи Турции

Турция продолжает борьбу за свои интересы и будущее, также как это было век назад в период Национально-освободительной борьбы, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на открытии ряда объектов в черноморской провинции Самсун на севере страны.

По его словам, противники Анкары не оставляют попыток создания преград на пути развития Турции, используя также карту терроризма. «Однако они забывают, что современная Турция – это уже не государство, которое действует по указке извне, а страна, которая сама направляет и приказывает другим. Залогом краха анти-турецких сценариев является единство народа и властей», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, каждый глобальный кризис позволяет лучше осознать мощь Турции.

«За последние 20 лет экономика Турции выросла втрое, но и этого недостаточно. Мы полны решимости в краткие сроки увеличить ВВП еще в два раза и вывести Турцию в число десяти ведущих экономик мира», - заверил политик.