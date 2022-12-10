Возникли проблемы с газоснабжением ряда регионов Азербайджана

В связи с резким похолоданием погоды в Азербайджане произошел сбой в газоснабжении некоторых сел Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов, сообщили в ПО «Азеригаз».

Отмечается, что «Азеригаз» командировал своих сотрудников в указанные районы.

«ПО мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги по решению проблемы газоснабжения 5000 абонентов, отключивших газ», - говорится в сообщении «Азеригаз».