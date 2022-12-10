Взрывы в Крыму ВИДЕО
В Севастополе и Симферополе сегодня вечером, 10 декабря, были слышны громкие взрывы, сообщают украинские СМИ со ссылкой на социальные сети.
По словам очевидцев, громкий взрыв был слышен в районе аэропорта Севастополя. Одновременно с этим взрыв в Симферополе был слышен в Саках и Бахчисарае.
Тем временем российские СМИ сообщают о работе ПВО в Севастополе.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня вечером, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.