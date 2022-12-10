10 декабря 2022, 23:35

10 декабря посольством Азербайджана в Москве был организован вечер, посвященный памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, официальные лица Министерства иностранных дел России, представители дипломатического корпуса, российской общественности, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева, активисты Азербайджанской молодежной организации, члены диаспорских организаций и бывшие соратники Гейдара Алиева, работавшие вместе с ним в Москве. В фойе была организована фотовыставка и продемонстрированы книги, повествующие о жизни великого лидера.

Открывший мероприятие посол Полад Бюльбюльоглы отметил, что еще в советское время возглавивший республику Гейдар Алиев благодаря своей принципиальности, компетентности и глубоким знаниям, очень быстро вывел Азербайджан в ряд самых передовых республик Советского Союза. Посол Азербайджана подробно рассказал участникам мероприятия о богатом жизненном пути Гейдара Алиева, о том, как общенациональный лидер в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР курировал более 30 министерств и многое сделал для страны. Особо было отмечено, что строительство Байкало-Амурской магистрали приняло широкий размах именно после того, как оно было взято под контроль Гейдаром Алиевым.

Гейдар Алиев, будучи главой комиссии по расследованию обстоятельств крушения парохода «Адмирал Нахимов», в результате которого погибло множество людей, лично принимал члена каждой семьи, которую постигла трагедия, и с особым вниманием относился к решению их проблем. Полад Бюльбюльоглы довел до сведения гостей, что в 1993 году общенациональный лидер по приглашению азербайджанского народа вернулся из Нахчывана в Баку и возглавил независимый Азербайджан, который был на грани гражданской войны и общего краха. В этой сложной ситуации благодаря своему огромному авторитету, умению и навыкам, за очень короткий период он смог восстановить порядок в стране, которая заняла свое достойное место в международном сообществе. Гейдар Алиев, хотя и учился на архитектора, но не стал им. Он стал архитектором в более широком и сакральном смысле этого слова - архитектором родного Азербайджана. Посол добавил: «Сегодняшний Азербайджан является творением общенационального лидера. Творением еще и в том смысле, что воспитал такого сына, который сегодня успешно руководит республикой». Посол особо подчеркнул, что президент Ильхам Алиев, освободив от оккупации азербайджанские земли, вернув Азербайджану Карабах, жемчужину нашей родины город Шуша, сделал то, о чем мечтал Гейдар Алиев и все азербайджанцы мира, вписав свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана.