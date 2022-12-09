В Спортивном центре «Серхедчи» состоялись еще два матча 9-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В матче между НТД и шекинским «Олимпиком» со счетом 105:78 победили бакинцы. В другой игре субботнего дня «Серхедчи» обыграл «Нефтчи» со счетом 81:76.

В первом матче 9-го тура, состоявшемся 7 декабря, «Сабах» проиграл AAAF (Хырдалан) – 82:84.

Сегодня состоится заключительная встреча тура, в которой «Гянджа» сыграет с «Зирвя» (Астара).

На данный момент сразу четыре команды имеют по 15 очков. Однако у «Гянджи» игра в запасе, и в воскресенье гянджинцы станут единоличными лидерами.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 15 очков (9 матчей)

2. AAAF – 15 (9)

3. «Гянджа» - 15 (8)

4. НТД – 15 (9)

5. «Серхедчи» - 14 (9)

6. «Олимпик» - 11 (9)

7. «Нефтчи» – 11 (9)

8. «Зирвя» - 9 (8).