Одесситам предлагают переехать в другие регионы

Полное восстановление высоковольтных сетей и подстанций в Одессе составит 2-3 месяца, заявили в департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной государственной администрации.

«По предварительным прогнозам, восстановление энергетических объектов Одесской области займет гораздо больше времени, чем в предыдущий раз после обстрелов. Дело не в днях, а даже неделях, и не исключено, что 2-3 месяца», - говорится в заявлении.

ОГА призывает семьи с маленькими детьми и людей преклонного возраста выехать из Одессы в область или за пределы региона.